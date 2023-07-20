У США попередили, що Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і звинуватити Україну

Росія покинула зернову угоду та продовжує тероризувати Україну. Свої останні атаки Кремль спрямував на портову інфраструктуру. Втім, ворог також може вдарити по цивільних суднах у Чорному морі.

Відповідне припущення озвучив речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж. Він заявив, що в американських чиновників є інформація, що ворог встановив на підходах до українських портів додаткові морські міни.

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Росія загрожує цивільним суднам

Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну

– сказав він.

За словами Ходжа, у Росії визначилися з класифікацією суден, які курсуватимуть до українських портів у Чорному морі. Їх Кремль вважатиме "потенційними перевізниками військових вантажів". А це означає, що ворог може бити і по них.

"На додаток до цих скоординованих зусиль у Чорному морі, ми вже спостерігали, що 18 та 19 липня Росія націлила ракети та безпілотники на українські експортні зернові порти в Одесі, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 000 тонн зерна", – зазначив він.

Як Зеленський відреагував на атаку

У вечірньому зверненні президент України підбив підсумки 19 липня. Він також присвятив частину свого спічу ракетним атакам по зерновій інфраструктурі.

Володимир Зеленський підкреслив, що ця атака доводить, що мішенню Росії стали не лише Україна й українці. Удар по портовій інфраструктурі міг спричинити масовий голод, адже на момент обстрілів там було близько мільйона тонн продовольства.

В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор,

– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що після кожного такого удару наша держава звертається до партнерів. Ми наголошуємо на необхідності посилення повітряного щита.