Мільйони голодують: Бербок закликала Росію не ставити під загрозу безпеку суден із зерном

Росія зірвала зернову угоду й блокує судна з продовольством у Чорному морі. У Німеччині вважають, що люди не мають голодувати через плани Путіна.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Росію виконувати зобов'язання щодо безпеки експорту українського зерна. Вона наголосила, що світові загрожує голод.

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"Мільйони людей у ​​світі голодують, а Росія знову ставить під сумнів безпеку суден із зерном. Це має припинитися", – заявила Бербок.

Росія має виконувати зобов'язання

За словами міністерки, десятки суден із продовольством заблоковані у морі через дії росіян. Вона наголосила, що з моменту дії зернової угоди світ отримав 9 мільйонів тонн зерна з України. Через це ціни на зерно зменшились до прийнятних.

Те, чи зможуть сім'ї в Лівані, Нігері чи Бангладеш сплатити свій наступний обід, не повинно залежати від військових планів російського президента. Ми закликаємо Росію не ставити під загрозу безпеку суден та повернутися до виконання своїх зобов'язань перед міжнародною спільнотою, – заявила Бербок.

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