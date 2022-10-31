Угода залишається чинною, – в ООН відповіли на заяви Росії щодо зернового коридору

В ООН заявили, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає, що сама угода втратила чинність. Тож інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують продовольство з українських портів.

При цьому Організація продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. Про це під час брифінгу після засідання Радбезу ООН сказав заступник генерального секретаря Організації з гуманітарних питань Мартін Гриффітс, повідомляє 24 канал.

До теми ООН та Туреччина погодили проходження суден зерновим коридором на 31 жовтня

ООН не вважає дію зернової угоди зупиненою

Гриффітс заявив, що в ООН "твердо дотримуються думки", що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, наперекір призупинення участі в ній Росії.

Росія не припинила дію зернової угоди і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються, разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною – перевіряти ці судна,

– сказав Гриффітс.

При цьому він зауважив, що чим швидше ООН зможе повністю відновити участь Росії, тим краще. Також він спростував брехню Росії про зв'язок зернового коридору з вибухами в Севастополі. Він зауважив, що у ніч на 29 жовтня, коли у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, у зерновому коридорі не було суден, які брали участь в угоді про експорт українського зерна.

Гриффітс наголосив, що коридор як такий – лише лінії на карті й він не має особливого статусу, коли там не рухаються судна, які беруть участь в експорті зерна. Це не щит.

Зеленський поспілкувався з Гутеррешем

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 31 жовтня, говорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Він проінформував його про новий рівень ескалації через російські дії.

Терор проти українських енергооб’єктів, а ще й на тлі намагання Росії загострити світову продовольчу кризу – це очевидні докази того, що Росія й надалі протиставлятиме себе всій міжнародній спільноті. А якщо так, то Росії не місце в Радбезі ООН та всіх інших міжнародних структурах,

– наголосив президент України.

Глава держави подякував Олафу Шольцу та Антоніу Гутеррешу за підтримку українських дій, спрямованих на збереження експортної зернової ініціативи й недопущення розгортання в частині регіонів світу масштабного голоду.

Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якої хоче Росія. І ми можемо її не допустити,

– додав Зеленський.

Росія припинила участь у зерновій угоді