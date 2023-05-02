З цілою низкою вимог Росії: чи може Туреччина підтримати агресора в зерновій угоді

У Туреччині незабаром відбудуться президентські вибори. Нинішній очільник держави Реджеп Ердоган має надію затриматися біля влади, проте на нього тисне Росія.

Про це 24 Каналу розповів Олег Саакян – політолог. За його словами, Росія намагатиметься тиснути на Туреччину через зернову угоду.

Дивіться також МЗС України передало ноти протесту Польщі та ЄС через обмеження на імпорт агропродукції

Чому Росія тисне на Туреччину

Олег Саакян пояснив, що Москві вигідно, щоб зернова угода провалилася прямо перед президентськими виборами. Це своєрідний важіль впливу у руках Росії.

З іншого боку Туреччина чудово розуміє, що якщо це будуть неприйнятні умови з боку Росії, то Україна не піде на них та з втратами для себе, але може почекати 10 – 20 днів для того, щоб перезапустити зерновий коридор,

– наголосив він.

На його думку, другий ключ від цього замка лежить в Києві.

"У Туреччини тут теж поле маневрів для підігравання Росії вкрай коротке й Ердоган це чудово розуміє", – переконаний політолог.

За його словами, за умови перемоги команди Ердогана, Туреччині все одно доведеться змінювати хід ситуації.

Росія слабшає

Олег Саакян зазначив, що Туреччина все ж намагається задобрити Росію. Це прекрасно розуміє українська дипломатія та працює в цьому напрямку.

"Окрім зернової угоди, є питання роботи українських портів та експорту багатьох інших товарів металургії, продовольчих товарів", – додав він.

Згідно із міжнародним правом, Росія не має права атакувати не воєнні судна. Це своєрідні козирі в руках України та Туреччини, якими країни вже одного разу користувалися. Зокрема, Росія намагалася вийти із зернової угоди, а потім спростовувала свої слова.

У Росії слабка позиція, яка на сьогодні актуалізується і ситуативно посилюється виборами в Туреччині,

– переконаний політолог.

Тож українцям треба перетерпіти цей етап та серйозно позиціювати себе в перемовному процесі.

Блокування транзиту зерна: останні новини