До наших портів рухаються, як мінімум, 7 суден, – Братчук розповів деталі зернової угоди

Україні вдалось відновити рух зерновим коридором. З порту "Чорноморськ" вийшло одне судно, яке перевозить 12 тисяч тонн соняшникової олії.

Що стосується інших кораблів, то вони готуються до відправлення, йде завантаження. Про це для 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Всі 3 порти Одеси працюють. Дуже багато заявок на роботу в наших портах. Якщо говоримо про найближчі плани, то наразі до наших портів рухається, як мінімум, 7 суден", – зазначив Братчук.

Експорт зерна триває

За словами речника ОВА, зараз йде процес перевірки кораблів на Босфорі. Він наголосив, що Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН, відтак байдуже на Росію. Процес експорту зерна триває.

Судна перевіряють, можливо, не так швидко, як ми хочемо, але в середньому, якщо брати за кількістю спрямованих суден до наших портів, то те саме було у жовтні з невеличкими технічними перервами, коли цю угоду загальмували. Сподіваюсь, надалі графік вирівнюватиметься, – сказав Братчук.

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