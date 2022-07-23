Представників росії не будуть допускати до українських портів, – Кубраков
Джерело:Олександр Кубраков
У Туреччині створять Спільний координаційний центр для інспекції суден, які займатимуться експортом українського зерна. До інспекції увійдуть представники України, росії, ООН та Туреччини.
Інспекції створять з-поміж представників всіх сторін. Міністр інфраструктури Олександр Курбаков зауважив, що спільні інспекції потрібні для того, щоб уникнути потрапляння в українські порти так званих "троянських коней".
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Так, інспекції будуть перевіряти вантажі та персонал суден, які прямуватимуть в Україну та з України. Інспектувати судна будуть винятково в гаванях на вході та виході Турецької протоки.
Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу "троянських конів" під виглядом цивільних суден",
– пояснив Курбаков.
росіян не допускатимуть в українські порти
Очільник Мінінфраструктури запевнив, що російські представники не будуть допущені до українських портів.
Діяльність та контроль в українських портах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Тобто контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною,
– сказав міністр.
Та й загалом рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів, не передбачається.
На країну-агресорку поклали гарантії
Раніше Курбаков сказав, що на росію поклали гарантії, що вона не атакуватиме узгоджені маршрути і не наближатиметься до них на певну відстань ні на своїх кораблях, ні авіацією.
Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зелений коридор запрацює найближчими днями.
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