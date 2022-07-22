Зерновий коридор запрацює найближчими днями, – Ердоган про Стамбульську угоду

Президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав підписання у Стамбулі угоди щодо експорту зерна. За його словами, коридор запрацює уже найближчими днями.

Про це Реджеп Ердоган заявив під час пресконференції після підписання угоди, повідомляє 24 канал. Президент Туреччини наголосив, що цей документ відіграє важливу роль у питанні глобальної продовольчої кризи.

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Усі передумови для функціонування коридорів є

Реджеп Ердоган заявив, що тепер уже є всі передумови для запуску зернових коридорів та їхнього успішного функціонування. Президент Туреччини зазначив, що експорт зерна розпочнеться уже найближчими днями, однак конкретної дати він не озвучив.

Також Ердоган відзначив, що підписання угоди є важливим у питанні усунення загрози світового голоду.

Те, про що ми сьогодні домовляємося, зробить внесок в усунення загрози голоду для мільярдів людей,

– заявив Ердоган.

Підписання угоди про експорт зерна у Стамбулі

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали договір про експорт зерна з України. Такий же документ Туреччина та ООН підписали з росією. Від України документ підписав міністр Інфраструктури Олексій Кубраков.

Підписаний текст домовленостей оприлюднять у повному обсязі. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм запевнив, що "ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує". Також він уточнив що підписання цього документу ніяк не впливає на дії наших ЗСУ і не передбачає жодного послаблення санкцій проти росії. Перемир'я немає.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що експорт зерна є питанням мільярдів доларів, оскільки Україна ще не експортувала минулорічний урожай. Водночас дозріває новий урожай зерна.

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