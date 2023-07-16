Неясне майбутнє зернової угоди та старт тренувань на F-16: оцінка Білого дому ситуації в Україні

Наші військові продовжують боротися за рідну країну та вибивати ворога геть. У Білому домі оцінили ситуацію всередині нашої країни. Зокрема, щодо тренувань на F-16 та продовження зернової угоди.

На ці та інші теми з журналістами поспілкувався радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Почнімо з зернової угоди, яка опівночі 17 липня має закінчитися.

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Україна і можливий кінець зернової угоди

Салліван зауважив, що не може передбачити майбутні дії Путіна. Він додав, що Росія може і продовжити свою участь у зерновій угоді.

Якщо вони справді вийдуть з цього, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення того, щоб країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки та Азії могли отримати продовольство, яке вони потребують, за доступними цінами,

– наголосив Салліван.

За його словами, це обійдеться "величезними дипломатичними витратами" для Росії. Саме тому, підкреслив Салліван, Путіну потрібно буде зробити вибір. Тим часом у Білому домі готові до будь-якого сценарію. І над цим з українською стороною працюють тісно.

Тиск на Росію продовжиться

Він підкреслив, що поки спілкується з журналістами, "українці сміливо та відважно протистоять росіянам на Півдні та Сході". Салліван підкреслив, що наші військові завдають величезної шкоди окупантам.

Захід працює над продовженням посилення наших санкцій, руйнуючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології. Ми будемо продовжувати економічний тиск на Росію, а українці – військовий тиск на Росію,

– додав він.

Салліван підкреслив, що якщо Росія продовжить війну проти України, то "це обійдеться їй серйозною ціною". Він також додав, що наша держава продовжить прогресувати на полі бою.

Водночас у Білому домі збираються переконатися, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки потрібно. Власне, цей меседж, наголосив радник, озвучили під час саміту НАТО.

Підготовка до польотів на F-16

Салліван також прокоментував питання, пов'язане з американськими винищувачами F-16. За його словами, підготовка наших пілотів може розпочатися за кілька тижнів. Він також додав, що Білий дім пообіцяв надати європейцям необхідні інструменти, які дозволять розпочати тренування.