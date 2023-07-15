Ердоган має важелі, щоб дотиснути бункерного діда, – Братчук про продовження "зернової угоди"

Кремлівський диктатор Владімір Путін вкотре погрожує зірвати "зернову угоду". Однак цього разу Туреччина діє рішуче й показує Росії, що з нею чи без – угода на експорт зерна працюватиме.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що нещодавно російські загарбники влучили в один з портів Одещини, який пов'язаний із зерновим справами.

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Три важелі Ердогана

Попри те, що у Кремлі спростували заяву президента Туреччини щодо продовження угоди на експорт зерна, всі ми знаємо, що Ердоган не кидає слів на вітер.

На мій погляд, ворог хоче показати, що він має вогневі засоби ураження та може діставати до наших територій. Чи є це намаганням вплинути на зернову ініціативу? Не знаю. В Ердогана сьогодні є військові, політичні й економічні важелі, щоб дотиснути бункерного діда,

– сказав Братчук.

Туреччина стала набагато ближче до НАТО і ЄС. Тепер Ердоган грає на нашому боці, хоча для нього надважливі національні інтереси, але вони збігаються з українськими.

Чиї інтереси захищає Туреччина у "зерновій угоді": дивіться відео

Готовність портів

Порти Одеси є "солдатами" на цій війні. Вони без зброї, однак готові максимально працювати. Після відновлення "зернової угоди" темпи будуть вражаючими, адже одеські порти спроможні працювати на високому рівні.

За минулий тиждень, на жаль, лише одне судно покинуло порт Одещини. Тобто кілька тижнів зернова ініціатива не працює. Сподіваємося на пролонгацію.

"Цей проєкт потрібний усьому світу. Насамперед Україна зацікавлена у цьому, але світ – не менше", – зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Продовження зернової угоди: коротко