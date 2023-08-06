Україні не потрібна Росія для зернового коридору: як відновити його роботу

В Інституті вивчення війни вважають, що немає ознак, що Росія планує повернутися до зернової угоди. Та Україні не треба погодження росіян на зерновий коридор.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що ізраїльські, грецькі та турецькі судна зайшли до українських портів.

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"Давайте кооперуймося з іншими флотами. Нехай вони заходять, беруть під контроль, інші країни допомагають нам боронити ці торгові судна. І все. Чого ми повинні за ними (росіянами – 24 Канал) бігати?" – сказав Давидюк.

Для України вигідніше, аби всі бачили, що країна-агресорка неспроможна до нормальної світової дипломатії. Наприклад, навіть участь Китаю у конференції в Саудівській Аравії щодо війни в Україні свідчить про те, що КНР ображена на Росію. Адже країна-агресорка підставила її через зернову угоду.

До того ж країни Африки, які туди теж приїхали, заявляли, що їм не треба безкоштовне зерно від Владіміра Путіна. Вони наполягають на відновленні зернового коридору.

Треба більше "бавовни"

Росія та ООН хочуть притягнути туди країну-агресорку, однак вони мають для цього свої інтереси. Однак Організація Об'єднаних Націй нині не здатна це забезпечити.

Росія агресивно обстрілює наші порти – яка зернова угода? Нам треба більше дронів. Хай наші люди донатять, купляємо, знищуємо їхню портову інфраструктуру,

– зауважив політолог.

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У Росії немає нормальних виходів до Середземного моря. Тому країна-агресорка й намагається вести якусь активність через Чорне та Азовське море.

Микола Давидюк переконаний, що, маючи важіль впливу харчової безпеки, Україні будуть тиснути руку як в ООН, так і в Африці, Азії та Китаї. Усюди, де буде треба українській державі.

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