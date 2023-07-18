Довкола зернової угоди багато вимог Москви: чи може Ердоган вплинути на Путіна

Росія висувала чимало вимог для продовження угоди на експорт зерна, однак після "надзвичайної події" Кремль прийняв рішення щодо виходу з угоди. 17 липня сплив термін зернової угоди, а на Кримський міст завітала "бавовна".

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що диктатор Владімір Путін цинічно шантажує світ зерновою угодою. Про це він розповів 24 Каналу.

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Відомо, що однією з ключових умов країни-терористки було під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. До того ж з'ясувалося, що в обмін на продовження угоди на експорт зерна Кремль вимагав зняти санкції на постачання запчастин у Росію.

"А як запчастини пов'язані з зерновою угодою? До чого тут постачання запчастин? Треба з'ясовувати, що вони (росіяни – 24 Канал) вимагають і що лобіює генсек ООН Антоніу Гутерреш. Але вибачте, є розумні межі. Вони завтра скажуть, щоб признали Крим російським й тоді продовжать зернову угоду", – сказав російський правозахисник.

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Вмовить повернутися

Кремлівський узурпатор перебуває у поганому становищі. Він слабкий і по ньому можна бити. Фейгін прогнозує, що з Росією все ж таки домовляться. Швидше за все, президент Туреччини Реджеп Ердоган вмовить Путіна повернутися в зернову угоду..

Крім того, він припускає, що очільник Кремля не поїде у Туреччину. Й причина не тільки у вибуху на Кримському мосту чи поверненні азовців. Виїзд за кордон небезпечний для Путіна. Питанням безпеки диктатор зараз дуже спантеличений. Навряд чи й Ердоган поїде в Москву.

Ердоган заявив ЗМІ, що Путін в серпні приїде в Туреччину.

"Напевно в Ердогана є такі важелі впливу. Можливо це грошові чи корупційні відносини, але важелі повинні бути. Ердоган завжди впевнено тримався. Якби їх (важелів впливу – 24 Канал) взагалі ніяких не було, то навіщо йому було б дратувати Путіна й відпускати азовців", – зазначив російський правозахисник.

Ймовірно, Ердоган знає й розуміє те, що змушує Путіна залишатися лояльним партнером щодо нього.

Росія вийшла з зернової угоди