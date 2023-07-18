Довкола зернової угоди багато вимог Москви: чи може Ердоган вплинути на Путіна
Росія висувала чимало вимог для продовження угоди на експорт зерна, однак після "надзвичайної події" Кремль прийняв рішення щодо виходу з угоди. 17 липня сплив термін зернової угоди, а на Кримський міст завітала "бавовна".
Російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що диктатор Владімір Путін цинічно шантажує світ зерновою угодою. Про це він розповів 24 Каналу.
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Відомо, що однією з ключових умов країни-терористки було під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. До того ж з'ясувалося, що в обмін на продовження угоди на експорт зерна Кремль вимагав зняти санкції на постачання запчастин у Росію.
"А як запчастини пов'язані з зерновою угодою? До чого тут постачання запчастин? Треба з'ясовувати, що вони (росіяни – 24 Канал) вимагають і що лобіює генсек ООН Антоніу Гутерреш. Але вибачте, є розумні межі. Вони завтра скажуть, щоб признали Крим російським й тоді продовжать зернову угоду", – сказав російський правозахисник.
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Вмовить повернутися
Кремлівський узурпатор перебуває у поганому становищі. Він слабкий і по ньому можна бити. Фейгін прогнозує, що з Росією все ж таки домовляться. Швидше за все, президент Туреччини Реджеп Ердоган вмовить Путіна повернутися в зернову угоду..
Крім того, він припускає, що очільник Кремля не поїде у Туреччину. Й причина не тільки у вибуху на Кримському мосту чи поверненні азовців. Виїзд за кордон небезпечний для Путіна. Питанням безпеки диктатор зараз дуже спантеличений. Навряд чи й Ердоган поїде в Москву.Зверніть увагу! Ердоган заявив ЗМІ, що Путін в серпні приїде в Туреччину.
"Напевно в Ердогана є такі важелі впливу. Можливо це грошові чи корупційні відносини, але важелі повинні бути. Ердоган завжди впевнено тримався. Якби їх (важелів впливу – 24 Канал) взагалі ніяких не було, то навіщо йому було б дратувати Путіна й відпускати азовців", – зазначив російський правозахисник.
Ймовірно, Ердоган знає й розуміє те, що змушує Путіна залишатися лояльним партнером щодо нього.
Росія вийшла з зернової угоди
- Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" припинено. Ймовірно, це стало відповіддю на вибухи на Кримському мосту 17 липня.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив одностороннє рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, протиправна війна Росії проти України продовжує шкодити мільйонам вразливих людей по всьому світу.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш написав листа Путіну, у якому закликав російського диктатора повернутися до угоди. Також він запропонував державі-терористу альтернативу SWIFT.