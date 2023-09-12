Окрім зернової угоди, міжнародним організаціям нічого не вдалося, – Зеленський

Президент України заявив, що об'єднати держави на полях ООН наразі складно. За словами глави держави, міжнародні організації не змогли просунути майже жодну зі своїх ініціатив через опір Росії.

Вже майже два місяці, як зернова угода припинили своє існування. Президент Зеленський під час спілкування зі студентами провідних університетів Нідерландів заявив, що чорноморська ініціатива – це чи не єдиний здобуток ООН, і пояснив, чому так вийшло.

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Далі зернового коридору нічого не вийшло

За словами глави держави, ООН бракує наполегливості. Коли організація працювала потужно – вдалося запустити зернову угоду, коли вона послабила інтенсивність – Росія "вистрибнула" з домовленостей. І потім жодні ініціативи втілити їй не вдалося. Зокрема, щодо ядерної безпеки. Ні ООН, ні МАГАТЕ не вдалося тиснути на Росію. Бо тиск полягає у єдності, якої бракувало цим організаціям, зауважив президент.

Сила тиску в єдності

Зеленський підкреслив, що ООН могла б стати ідеальним майданчиком для об'єднання світу. Втім, світ не готовий до єдності в усіх питаннях. Йдеться, зокрема, про питання трибуналу для російського керівництва та посилення тиску на Кремль.

Український лідер додав, що окремі країни дуже часто змінюють цінності на економічні відносини: заради особистих інтересів допомагають Росії обходити санкцій, посилюють з нею торгові стосунки чи роблять популістські заяви на користь Кремля, заграючи із власним суспільством. Один такий неправильний голос у натовпі вже руйнує усю єдність.

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