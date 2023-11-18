Морська міна пошкодила зерновоз поблизу українського порту, – Reuters

18 листопада 2023, 07:02
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

Торговельне судно Georgia S могло підірвати на міні біля узбережжя України. Припускають, що зерновоз потрапив на плавучу морську міну.

Відповідну інформацію повідомили іноземні журналісти з посиланням на неназване джерело в українському уряді. За їхніми словами, судно вийшло з нашого порту "Південний". 

Дивіться також Росія перейшла в оборону в морі: скільки кораблів окупантів вже знищила Україна

Що трапилось з судном через вороже замінування

Судно Georgia S 16 листопада під прапором Ліберії з пшеницею на борту отримало легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". 

Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п'ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца,
– пояснили журналісти. 

Офіційно цю інформацію українська влада станом на ранок 18 листопада не коментувала. 

Видання "Думская" написало, що їхні джерела підтвердили – причиною інциденту стала морська міна.

Що цьому передувало

  • Росія розкидала по Чорному морі морські міни та ще 17 липня 2023 року відмовилась продовжувати зерновий коридор. Після цього наші Військово-морські сили самотужки організували зерновий коридор для проходження суден. 
  • У жовтні 2023 року речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна вже мала понад 60 заходів суден в коридор. За його даними, наша держава наближається до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором.
  • Тоді ж ЗМІ писали про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії. Проте Дмитро Плетенчук заявив, що ця інформація не відповідає дійсності

Автор: Діана Квасневська