Згадали про психічні захворювання й туберкульоз: окупанти просять забрати їх з Херсонщини

На Херсонщині мужні воїни ЗСУ активно ліквідовують росіян та звільняють від них наші населені пункти. Майбутня утилізація неабияк злякала ворожих солдатів.

Багато районів Херсонщини досі перебувають у тимчасовій окупації, але наші захисники та захисниці впевнено рухаються вперед та звільняють область від росіян. Успіхи нашої армії сильно налякали окупантів – вони почали шукати будь-які способи втекти від неминучої загибелі.

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Окупанти згадали про хвороби

Бойовики псевдореспубліки "ДНР" зняли відео, в якому просять російського диктатора Володимира Путіна забрати їх з Херсонщини. Мовляв, вони мають великі проблеми зі здоров'ям, тому не можуть брати участі у бойових діях.

Як повідомив народний депутат України Сергій Хлань, в Херсонській області справді є багато бойовиків так званої "ДНР", які були чи не найжорстокішими у грабуванні мирних людей. Особливо вони "відзначилися", де відбирали в українців все, що потрапляло їм на очі.

Тепер, коли ЗСУ пішли у контрнаступ та успішно вибивають ворога з облаштованих позицій, міцністю яких він так хизувався, бойовики так званої "ДНР" усвідомили, що за усі свої вчинки потрібно буде відповідати. Такий розвиток подій їх неабияк налякав.

Коли ЗСУ пішли у контрнаступ, вони згадали про туберкульоз. Хоча він абсолютно не заважав їм грабувати українців. Їх почали ліквідовувати – і вони злякалися і згадали про свої хвороби,

– розповів Хлань.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні події

На Півдні хоробрі українці продовжують чинити опір російським окупантам. Окупаційна "влада" почала так боятися, що тепер ходить з охороною та у бронежилетах. Загарбники та їх посіпаки зрозуміли, що українці будуть боротися до останнього та нізащо не будуть грати за правилами ворога.

Росіяни продовжують грабувати Україну, одним з головних ресурсів, на який націлився ворог, стало зерно. Згідно з останніми даними, Росія вже вивезла до Сирії 100 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна.

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