Згадай про сім'ю, – на вулицях Миколаєва залишили послання російським окупантам
28 лютого 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Миколаївської міської ради
На вулицях Миколаєва українці залишили послання для російських окупантів. Їх закликають "Згадати про сім'ю" та "Не вбивати душу заради олігархів Путіна".
Світлинами поділилася пресслужба Миколаївської міської ради. Кожному окупанту нагадали, що "замість квітів тебе чекають кулі".
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Ворога закликають "йти геть без крові на руках" та "повертатися додому з чистою совістю".
Окупантам нагадали, що їх чекає в Україні / Фейсбук Миколаївської міської ради
Ворога закликали не вбивати душу заради Путіна / Фейсбук Миколаївської міської ради
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