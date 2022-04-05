Інакше ООН можна буде просто закрити, – Зеленський закликав Радбез до реформування

Володимир Зеленський наголосив, що Росія використовує своє право вето в ООН як "право смерті". Тому систему Організації Об'єднаних Націй потрібно терміново реформувати.

Якби хоч на одну розв'язану війну Росія отримала відповідь, то тиранія б завершилася

Про це президент сказав під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 5 квітня, повідомляє 24 канал.

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Росія в ООН підриває всю архітектуру глобальної безпеки. Вона дозволяє злу бути безкарним та поширює його по цілому світу. Росія знищує все, що може працювати на мир та безпеку. Якщо це продовжиться, то кожна з держав буде розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку.

Тоді, за словами президента, вже ніхто не буде сподіватися на міжнародне право та міжнародні інституції, а ООН можна буде просто закрити.

Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "ні", то діяти потрібно негайно. Систему ООН потрібно негайно реформатувати так, щоб право вето не було правом смерті,

– сказав Зеленський.

Усі регіони світу мають бути справедливо представлені у Раді безпеки. Росію потрібно негайно примушувати до миру. Ланцюжок воєн від Сирії, Сомалі, Афганістану та Ємену мав бути зупинений вже давно.

"Якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв'язану нею війну, то перестала б існувати. Якби після неї був гарантований мир, то світ точно змінився б. Тоді б не було війни в моїй країні", – наголосив глава держави.

Однак світ просто дивився. Він не хотів бачити ані окупацію Криму, ані війну проти Грузії, ані відчуження від Молдови цілого Придністров'я. Зупинити це можна тільки притягнувши російських військових та керівництво до відповідальності. Усі вони мають опинитися під трибуналом, аналогічним до Нюрнберзького процесу.