"Має звання підполковника і знає всі секрети": жабка Буданова розсмішила соцмережі

Під час нещодавнього інтерв'ю глави ГУР Міноборони Кирила Буданова українців зацікавила жабка, яка плавала позаду розвідника. Очевидно, земноводне живе в його кабінеті.

Жабка ніби "танцювала" в акваріумі голови розвідки. Українці перетворили ситуацію у меми, найсмішніші з яких далі зібрав 24 Канал.

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Слід зауважити, що танці жабеняти справді зачаровують. Під них пасує ледь не кожна сучасна пісня. Доказом цього є те, що жабка вже захоплює тренди Тік Тока.

Користувачі мережі зобразили жабку в сонячних окулярах та з коктелем в руках. Ймовірно, тваринка вже мріє про літню відпустку в Криму.

Також подейкують, що жабка – зовсім не проста. Росіяни скажуть, що це нова українська біологічна зброя.



Біозброя українців / Фото з твітера

Також в мережі анонімно повідомляють, що жабка з акваріума Буданова мала 7 виходів у тил ворога і зараз служить у званні підполковника.



Жабка-диверсант / Фото з твітера



Жабеня Буданова / Фото з твітера

Жабка щось задумала / Фото з твітера

Турботи у жабки, як і у всіх українців.



Про що думає жабка Буданова / Фото з твітеру