Жахіття Мотижина: людей вбивали й засипали піском

Після звільнення Київщини весь світ облетіти фотографії звірств російських окупантів. Вони просто так вбивали мирних українців.

Врятуватися від окупантів не вдалося деяким цивільним жителям села Мотижин, яке входить до Макарівської селищної громади.

Важливо Злочини окупантів щодо людей на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – Шмигаль

Людей розстрілювали й кидали в пісок

В Мотижині окупанти вбили мирних мешканців та просто кинули їх у братську могилу, ледь засипавши піском.

Це Мотижин на Київщині. У цьому селі росіяни вбили родину старости села Ольги Сухенко. Людей вбивали і просто засипали піском у лісі. Фашизм 21 століття, – написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Обережно! Фото 18+, воно може вас шокувати



Вбиті цивільні у Мотижині / Фото Андрій Єрмак

Додамо, в Мотижині окупанти замордували старосту села Ольгу Сухенко. Вони також вбили її сина Олександра та чоловіка Ігоря. Тіло старости та сина знайшли у братській могилі. А чоловіка знайшли мертвим в каналізації.

Варто подивитися: Буча – свідок звірств російських загарбників