Жахлива помилка, – Джонсон присоромив Захід за реакцію на вторгнення Росії ще у 2014 році

Росія розпочала повномасштабну війну проти України у 2022 році, проте вдерлась на українські території ще у 2014 році. Борис Джонсон згадав це і присоромив Захід за тодішню реакцію.

Прем'єр-міністр Великої Британії назвав "жахливою помилкою" дії Заходу на агресію Росії у 2014 році. Він зауважив, що західний світ тоді неправильно відреагував.

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Джонсон: Путін знав, що світу буде важко покарати його

Політик підкреслив, що країни Заходу дозволили російському диктатору залишитися безкарним, попри те, що Росія окупувала території України.

Коли Путін вперше вдерся в Україну у 2014 році, Захід зробив жахливу помилку. Російський лідер здійснив акт насильницької агресії та відібрав величезний шматок у суверенної країни,

– нагадав він.

На думку Джонсона, Путін шантажував Захід через його залежність від російської нафти та газу. Мовляв, після агресії Росії у 2014 році торгівля з країною-окупанткою не лише тривала, а й посилювалась.

"Коли він вирішив почати свою жорстоку війну проти України, то знав, що світу буде дуже важко покарати його. Він знав, що створив цю залежність. Саме тому дозволяє собі бомбардувати пологові будинки", – наголосив британський прем'єр.

Джонсон сказав, що залежність від Кремля припиниться

Проте прем'єр Великої Британії відзначив, що світ не може постійно жити в шантажі Кремля. Мовляв, залежність мають припинити. "І вона припиниться", – додав він.

Джонсон заявив, що для Заходу буде болісно скорочувати залежність від енергоресурсів держави-агресорки, але всі країни мають це зробити, інакше стратегія не спрацює.

Не сумніваюся, що попереду на нас чекають важкі часи. Процес відлучення світу від російської нафти і газу та й взагалі вуглеводнів буде непростим,

– констатував політик.

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