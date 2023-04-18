Безжально били, погрожували трибуналом: українська рятувальниця розповіла про рік полону
Джерело:ДСНС
Рятувальниця з Київщини Юлія Кацімон розповіла про полон в російських окупантів. Вона пригадала безжальні дії російських вояків.
Юлія Кацімон – диспетчерка пожежної частини, жителька села Литвинівка, Димерської громади Київщини.
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Жінка потрапила у полон у березня 2022-го
З перших днів повномасштабного вторгнення Юлія надавала гуманітарну допомогу людям, які цього потребували. Евакуювала мешканців із північних населених пунктів. Працювала до тих пір, поки не потрапила у полон, де пережила фізичні та моральні тортури.
"Щодня переводили на безпечну територію близько 1,5 – 2 тисяч людей. У цілому було виведено до 15 тисяч людей. Евакуація тривала, доки нас не взяли в полон, 20-го березня", – розповіла Юлія.
Під час полону, в окремій кімнаті Юлії Кацімон нанесли тяжкі тілесні ушкодження, били безжально по тілу, обличчю, погрожували трибунальним судом від Росії. Наступного дня жінку привели в інше приміщення, де перебували ще 33 українських військових.
Рятувальниця пробула у полоні понад рік
Окупанти пропонували писати зобов'язання про співпрацю з Росією. Спочатку полонених привезли до Білорусі, а потім до Брянської області, у СІЗО. Катували, зобов'язали говорити про те, що Росія переможе, змушували писати звернення до українських матерів.
9 квітня Юлія повернулася по обміну з полону. Але ні на день не припиняла допомогу тим, хто того потребував.
За сміливі та рішучі дії, відданість українському народу Юлія Кацімон нагороджена відомчою відзнакою ДСНС "За відвагу в надзвичайній ситуації".
Скільки українських воїнів вважають зниклими безвісти
- Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українських військових. Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений по особах, які зникли безвісти за особливих обставин.
- Він додав, що згідно зі статистикою, зазвичай близько 60 – 65% із зниклих безвісти перебувають у полоні. Інші, за його словами, можуть бути загиблими.