Жахлива трагедія у Лівані – від вибуху загинули понад 20 людей: відео

В окрузі Аккар на північному заході Лівану вночі 15 серпня пролунав вибух. Різні ЗМІ пишуть припущення, що саме вибухнуло, але достовірних даних поки немає.

Однак в організації Червоного Хреста повідомили, що від вибуху загинули щонайменше 20 людей. Також багато людей зазнали поранень.

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Вибух у Лівані стався вночі 15 серпня

Проти ночі 15 серпня на північному заході Лівану в окрузі Аккар пролунав потужний вибух. Що саме було його причиною – поки що достовірних відомостей немає.

Більшість інформаційних агентств пишуть про вибух пального.

Називають танкер, який перевозив газ, резервуари для зберігання газу і навіть бензовози.

Червоний Хрест повідомив, що його працівники винесли з вогню вже 20 тіл загиблих людей і 7 важко травмованих. Місцеві ЗМІ пишуть про сотні постраждалих.

Вибух у Лівані: дивіться відео з місця подій