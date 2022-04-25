Жахливі кадри руйнувань у Горенці під Києвом показали у CNN

25 квітня 2022 , 04:50
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Джерело:

CNN

Американське ЗМІ опублікувало кадри руйнувань у Горенці під Києвом. Там зруйновано більшість будівель.

Відповідні фото зроблені з дрона та яскраво демонструють звірства окупантів на нашій землі.

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Американська преса показала зруйновану українську Горенку 

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що село Горенка, що на Київщині, окупанти зруйнували на 80%.


Вороги знищили нашу Горенку на 80% / Фото CNN

На жаль, село визнали найбільш зруйнованим в регіоні внаслідок російської військової агресії.


Окупанти майже повністю зрівняли з землею українську Горенку / Фото CNN


Росія цілеспрямовано знищила Горенку / Фото CNN

У Міноборони України повідомили, що окупанти обстрілювали населений пункт, в тому числі із "Градів".

Горенка цілеспрямовано знищувалася росіянами,
– написали у Міноборони.  

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Автор: Діана Квасневська