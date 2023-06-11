Міни запливають в будинки та двори: жахливі наслідки підриву ГЕС для херсонців

Підрив Каховської дамби, окрім екологічної небезпеки, має й інші. Водою змило безліч російських боєприпасів та мін. Через це може збільшитись кількість трагічних випадків.

Про це 24 Каналу розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня. За його словами, міни покриваються мулом, через що їх стає ще складніше виявити.

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З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м, що унеможливлює набір води для Запорізької АЕС.

Техногенна катастрофа зі страшними наслідками

Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, він спричинить неможливість функціонування Каховського магістрального каналу та Північнокримського каналу.

Це страшна екологічна катастрофа. Проблеми з сільським господарством, затоплення площ чи навпаки – відсутність зрошення. І я вже не кажу про природу, яка постраждала, та екологію в критичному стані. Недарма кажуть, що це найбільша техногенна катастрофа в Європі за десятки років,

– наголосив Роман Головня.

Ще однією великою проблемою є мінна небезпека. Боєприпаси, вибухівку, мінні поля з Лівобережжя Херсонщини змило водою.

"Вони пливуть за течією. Вони запливають у двори, будинки, заплави, в очерети на дороги. Міни покриваються мулом і відголос цієї катастрофи будуть не одне десятиліття", – зазначив Головня.

На жаль, будуть випадки, коли міни розриватимуться та гинутимуть люди по всьому річищі Дніпра та території, яка була затоплена.

Роман Головня про страшні наслідки підриву Каховської ГЕС: дивитись відео

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