Жахливі втрати: лише за добу окупанти вбили 9 людей на Донеччині

Російські окупанти нещадно обстрілюють Донецьку область. Від їхніх дій лише за 16 травня загинули 9 мирних мешканців.

Наслідки обстрілів Донецької області

Інформації щодо жертв загарбників у Маріуполі та Волновасі немає. Адже міста перебувають під окупацією.

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Скільки цивільних вбили за день росіяни:

3 людей у Лимані,

2 – в Авдіївці,

по одній людині у Мар'їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці.

Також відомо, що 6 людей зазнали поранень у Старій Миколаївці, Іванівці, Святогірську, Торецьку та Очеретиному.

Крім того, у лікарні в Бахмуті надавали медичну допомогу 2 людям, які постраждали на Луганщині.

За кожен злочин на українській землі росіяни будуть покарані,

– запевнив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Загалом за час повномасштабної війни російська армія вбила на підконтрольній Україні частині Донецької області 375 цивільних людей. Поранень зазнала 1081 особа. Зауважимо, що ці дані не враховують жертв з захоплених Маріуполя та Волновахи.



Втрати серед цивільних та Донеччині / Фото Павла Кириленка

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Російські атаки 15 травня

За попередню добу ворожа армія обстріляла 38 населених пунктів на Сході України. Окупанти пошкодили 77 об'єктів. Серед них були житлові будинки, цивільна інфраструктура, лікарня, школи, автомобільний міст та мечеть.

У Донецькій області окупанти накрили вогнем Лиман, Маріуполь, Соледар, Авдіївку, Торецьк, Микільське, Кам'янку, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Мар'їнку, Красногорівку, Діброву, Бахмутське, Олександрівку, Ставки, Дронівку, Озерне, Ямпіль, Новоселівку, Новомихайлівку, Солодке та Богородичне.

На Луганщині окупанти атакували Борівське, Сєвєродонецьк, Привілля, Лисичанськ, Новодружеськ, Рубіжне, Катеринівку, Білогорівку, Гірське, Золоте, Попасну, Комишуваху, Устинівку, Тошківку та Щедрищеве.

Відомо, що від обстрілів загинули 3 людей, тіла ще 3 трьох – знайшли під завалами Сіверського ліцею. Крім того, 24 цивільних зазнали поранень.

До теми дивіться відео про втрати російської армії на війні в Україні: