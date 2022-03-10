Жахливий обстріл пологового у Маріуполі: є загиблі, серед них – маленька дівчинка

Під час терористичного бомбардування пологового будинку у Маріуполі загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка.

Крім того, 17 людей постраждали. Це – діти, жінки, лікарі.

Важливо Розбомблений пологовий у Маріуполі потрапив на шпальти світових ЗМІ

Війська Росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. У міській раді наголосили, що весь світ має знати про злочин Кремля проти людства, проти України та проти маріупольців.

Обстріл пологового у Маріуполі: як все було

Окупанти 9 березня підло завдали авіаудару по Маріуполю. Вони скинули бомби на пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебувало багато вагітних жінок та матерів з дітьми, але орки на це не зважали.

Атакуючи Маріуполь, росіяни знали, що бомби скидатимуть саме на пологовий будинок. Вони говорили про це ще за 4 години до бомбардування.

Зеленський наголосив, що це свідомий геноцид українців. Окупантів чекає лава підсудних у Гаазі.



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Важливо – Як виглядає Маріуполь після удару: