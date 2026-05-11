На жаль, ми готуємось до нових атак, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що Україна готується до нових атак з боку Росії. Саме 11 травня завершується дія російського "перемир'я", яке розпочалося 8 травня.

Про це президент заявив під час вечірнього звернення. Він не навів деталі, чи це можлива нова масована атака, чи ракетні або дронові удари по містах, чи атаки на фронті.

Що відомо про майбутні нові атаки Росії?

Слова про плани Росії пролунали наприкінці звернення.

Сьогодні на фронті не було тиші – були бойові дії. Ми все це зафіксували. Безумовно, бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це,

– сказав Зеленський.

Таким чином він прокоментував "перемир'я", встановлене самими росіянами.

Важливо! Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк у розмові з 24 Каналом заявив: Росія накопичила достатньо зброї, щоб масовано обстріляти Україну. Наприклад, це може статися вже 11 – 12 травня, тобто найближчим часом.

Зеленський провів Ставку 11 травня, обговорили такі теми:

захист від КАБів і методи протидії російській авіації;

виробництво антибалістичних ракет – можливо, спільне з іншими країнами;

дронові угоди;

реформу армії.

Цікаво! 11 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про можливі загрози з боку Росії протягом наступних трьох діб. Але поки що ані Зеленський, ані ГУР не попереджали про небезпеки.

Чи є загроза наступу з Білорусі?

Зеленський не говорив про це 11 травня, але про це написало багато телеграм-каналів. Але вони не зовсім правильно передали слова Лукашенка.

Заява диктатора була дуже цікавою. До звичних міркувань про те, що його країна має вміти захистити себе в разі небезпеки, Лукашенко додав фразу "Треба враховувати театр воєнних дій, майбутніх дій – територію Білорусі". Тобто мова про те, що не Білорусь нападатиме на Україну. Навпаки, ідеться про те, що на Білорусь хтось може напасти.

Хто це може бути, Лукашенко не уточнив. Утім, сказав, що без наземної операції годі виграти війну. І навів приклад війни США проти Ірану: мовляв, Америка "закидала бомбами" противника, та не виграла.