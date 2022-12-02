Жданов припустив, коли буде наступний ракетний обстріл України
Олег Жданов розповів, коли може бути новий масований ракетник удар по Україні. За його словами, наразі відбувається якась "цікава передислокація".
Відповідну інформацію військовий експерт розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Жданов також пояснив, що наразі робить Росія.
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Коли Жданов прогнозує нову атаку по Україні
Військовий експерт розповів, що Росія забрала:
- з Білорусі радянські винищувачі "МіГи", які є носіями "Кинджалів";
- з нейтральних вод Чорного моря – кораблі. Вони перейшли до берегів Росії. У тому числі – носій ракет "Калібр".
Олег Жданов припустив, що Росія, ймовірно, вже готова до нового масованого ракетного удару.
Та до якої дати вона його приурочить, дуже важко сказати. Я думаю так, якщо в понеділок вони (росіяни – 24 канал) не почнуть ніякого руху в плані наступу в якомусь напрямку (тому, що це може бути відволікаючий удар для організації наступальних дій), тоді наступна "сакральна" дата – це 6 грудня,
– заявив Жданов.
Військовий експерт пояснив, що, аналізуючи "звички та особливості" Путіна, масована атака по Україні може бути в День Збройних сил України. Жданов уточнив, що Росія може вдарити по нашій державі у день армії, яка громить росіян.
Олег Жданов також запевнив, що ці дві дати можуть бути тільки припущеннями, які не здійсняться.
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Нова ймовірна масована атака по Україні: основне
- Відразу після 23 листопада посадовці та ЗМІ почали говорити про те, що Росія знову може атакувати Україну. Також висловлювали різні припущення щодо дати атаки та її ймовірних наслідків.
- У ДТЕК запевнили, що у Росії немає шансів повністю занурити Україну в темряву. За словами директора ДТЕК Максима Тімченка, жодна енергосистема у світі, яка за розмірами збігається з нашою, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, які отримала українська минулого тижня. Проте в деяких регіонах наші енергетики відновили світло за декілька годин.
- Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, закликав їх не жити в очікуванні неприємностей та покладатись на владу. Попри це, попросив не ігнорувати повітряні тривоги та одразу йти в укриття.