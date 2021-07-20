Комунальники просять поліцію покарати бабусю, яка спиляла лавку у дворі

Мешканці будинку по вулиці Празькій, де літня жінка спиляла лавку, стверджують, що ніяких гучних компаній на цьому місці не помічали. То ж, через що саме пенсіонерка пошкодила комунальну власність, досі невідомо. Але відтепер із її вчинком розбиратимуться поліцейські.

Представники обслуговуючої організації, якій належала лавочка, звернулися до поліції через пошкодження майна. Відомо, що лавку встановили лише у 2019 році, і за 2 роки експлуатації її жоджного разу не пошкоджували.

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Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що літній жінці доведеться компенсувати ЖЕКу збитки.

Жителі столиці у соцмережах вчинок пенсіонерки засуджують та кажуть, що боротися із шумними компаніями можна в інший спосіб.

Втім, знайшлися й ті, хто навпаки підтримав жінку, мовляв, комунальники та участкові могли ніяк не реагувати на звернення бабусі, тому вона вирішила боротися з проблемою власноруч.

Однак місцеві мешканці стверджують, що вчинок пенсіонерки ніяк не пов'язаний з гулянками на цій лавочці. Тим паче, вона залишила таку саме лавочку поруч неушкодженою.

Депутат Київради Олександр Міщенко у фейсбуці зазначив, що майно на прохання жінки могли б просто демонтувати без знищення.

Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші — розпити пиво, а мешканці — пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?

— написав політик.

Жінку, яка працює з пилою та знищує лавочку, побачили у дворі будинку на вулиці Празькій вранці 19 липня. Вона вщент спиляла місце для сидіння на лавочці та пішла додому.