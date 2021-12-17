Железняк увірвався на брифінг Стефанчука: каже про незаконну заміну глави фракції

Ярослав Железняк увірвався на брифінг Руслана Стефанчука. Він заявив, що його заміна на посаді глави фракції "Голос" – злочин. До слова, перед тим очільницею фракції обрали Олександру Устінову.

Железняк взяв слово на пресконференції Стефанчука. Він заявив, що на позачерговому засіданні парламенту скоїли кримінальний злочин. Політик мав на увазі заміну його як голови фракції.

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Обурення Железняка

За словами нардепа, відповідний позов в ОАСК щодо кадрових змін подали кілька годин тому. Суд нібито одразу прийняв рішення. Мовляв, через це позачергове засідання затягнули.

У своєму телеграм-каналі Железняк зазначив, що таке рішення нібито помста, бо партія "Голос" не підтримала деякі ініціативи.

Будемо давати бій,

– запевняє нардеп.



Рішення ОАСК / телеграм-канал Олексія Гончаренка

Що цьому передувало

Олександра Устінова 17 грудня замінила Ярослава Железняка на посаді голови парламентської фракції "Голос".

Перед тим кілька місяців тому в "Голосі" стався розкол. Більшість членів партії вимагали звільнення керівництва політсили та фракції, а 10 нардепів заявили про створення окремого об'єднання. Тоді вони організувались у "Справедливість". Туди увійшли Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.

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