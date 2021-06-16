У Женеві кремлівським журналістам відмовили увімкнути футбол за участю збірної Росії

Російським журналістам, які приїхали у Женеву на зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена, відмовили увімкнути матч Фінляндія – Росія. Швейцарці не захотіли перемикнути канал телевізора.
Російські медійники сиділи на веранді пресцентру. На їхні прохання перемикнути канал місцеві не реагували.
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Ну і головне питання в Женеві на цю хвилину: чи вдасться переконати швейцарців переключити телевізор на веранді пресцентру на матч Фінляндія – Росія?
– мовиться у повідомленні.
Згодом у телеграм-каналі заявили, що швейцарці таки не пристали на прохання: "Ні, не включили нам футбол. Байдужі швейцарцям подвиги підопічних Черчесова".Зверніть увагу! Фіни зустрілися з росіянами у другому турі чемпіонату Європи. Матч стартував о 16:00 за київським часом.
Що відбувається у Женеві
- 16 червня у віллі Ла Гранж 16 червня зустрілися президент Росії Володимир Путін та американський лідер Джо Байден.
- Президенти обговорять Україну, пандемію, економіку, кібератаки, Сирію та інші актуальні теми.
- Після зустрічі заплановані окремі пресконференції. Разом політики до журналістів не вийдуть.
- Місто посилено охороняють – у повітряному просторі заборонили літати безпілотникам, а місцевим мешканцям рекомендували працювати дистанційно, адже деякі вулиці будуть перекриті.
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