Жертви, постраждалі та пожежі від обстрілів: як у регіонах минула ніч проти 3 червня

Ніч проти 3 червня була неспокійною для мешканців східних та південних областей України. Росіяни обстрілювали Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Миколаївську та Донецьку області.

В усіх інших регіонах України ніч була відносно спокійною. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані з Офісу Президента.

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Постраждалі у Дніпропетровській області

Російські військові обстріляли одне з сіл Зеленодольської громади. Ворожий снаряд влучив прямим попаданням у житловий будинок. Унаслідок цього травм зазнала сім'я – жінка та 2 дітей. Загалом росіяни завдали значного руйнування для населеного пункту.

Через кілька годин вони знову обстріляли громаду. На щастя, на цей раз минулося без постраждалих.

На Харківщині загинула одна людина

Унаслідок обстрілів, які вели російські військові, виникла пожежа в одній з адміністративних будівель міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вночі окупанти відкрили вогонь по Циркунах. Через це загорілися будинки та господарчі споруди. Загалом впродовж доби поранень в регіоні зазнали 6 людей, а одна особа, на жаль, загинула.

36 зруйнованих будинків на Луганщині

Ворог продовжує обстрілювали цивільну інфраструктуру та позиції Збройних Сил України біля:

Сєвєродонецька,

Борівського,

Устинівки,

Лисичанська,

Золотого,

Комишувахи,

Миколаївки,

Білогорівки,

Врубівки,

Мирної Долини.

Загалом руйнувань зазнали 36 будинків та 4 автомобілі пожежної частини. Також відомо, що загинула одна жінка.

Біля Метьолкіного та Білогорівки росіяни намагалися вести штурм, однак наші воїни його відбили. Тому ворог був змушений повернутися на попередні позиції.

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У Донецькій області загинули 3 людей

Російські війська відкривали по Донецькій області вогонь з усіх видів озброєння. Вони гатили по 14 населених пунктах зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Пошкоджень зазнали 23 будівлі – 20 будинків та Красногорівський вогнетривкий та Авдіївський коксохімічний заводи.

Унаслідок обстрілів загинули 3 людей, а ще 8 – зазнали поранень.

Обстріли районів Миколаївщини

Ворожий вогонь накрив Інгульську громаду. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюють.

У Широкинській громаді загинув один місцевий мешканець, а ще один – зазнав поранень. Також відомо, що пошкоджена присадибна ділянка, а будівля ЦНАПу та 2 житлові будинки повністю зруйновані.

Наразі тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

На Херсонщині росіяни захопили паспорті сервіси

Окупанти намагаються утримувати свої позиції на Херсонщині. Бойові дії відбуваються на межі з Миколаївською і Дніпропетровською областями та у Бериславському районі.

Також відомо, що вже 4 доби мешканці Херсона та деяких громад не мають зв'язку та інтернету. Водночас росіяни захопили паспортні сервіси та видають містянам документи держави-агресорки.

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