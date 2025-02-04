Її цінували і пацієнти, і колеги: у Полтаві попрощалися з жертвою російської атаки Оленою Скляр

У суботу, вранці 1 лютого, ворог атакував Полтаву – росіяни вдарили ракетою по житловому будинку. Одну із поранених, Олену Скляр, працівники ДСНС дістали з-під завалів п'ятиповерхівки живою.

Проте вранці 2 лютого стало відомо, що врятувати жінку лікарі не змогли. Про це повідомляє Суспільне, передає 24 Канал. Церемонія прощання відбулася сьогодні, 4 лютого, близько 11-ї години у Свято-Успенському соборі ПЦУ.

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Усе своє життя присвятила медицині

Олена Скляр працювала медичною сестрою Полтавського обласного шкірно-венерологічного центру. У Полтавській обласній клінічній лікарні імені М.В. Скліфосовського розповіли – жінка присвятила себе медицині.

Усе своє життя вона присвятила медицині, була надійною опорою для лікарів, справжнім прикладом людяності, професіоналізму та доброти. Її цінували і пацієнти, і колеги, які згадуватимуть її як світлу, чуйну людину, яка завжди була готова підтримати,

– йдеться в повідомленні.

Колектив закладу висловив щирі співчуття рідним і близьким Олени. Лікарі до останнього боролися за життя жінки.

Медики щодня рятують життя інших, але, на жаль, самі не завжди можуть уберегтися від війни, яка забирає найкращих… Трагедія, коли гинуть ті, хто присвятив себе допомозі людям, – особливо болюча та несправедлива,

– написали в лікарні.

До слова, рятувальники завершили роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки лише ввечері 2 лютого. Тоді стало відомо про 14 загиблих осіб, серед яких 3 дітей. Ще 20 людей було поранено. Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу 206 людям.