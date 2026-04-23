Нападник приходив за допомогою: з'явились нові деталі вбивства двірника під час теракту у Києві

Під час теракту у Києві 18 квітня трагічно загинув двірник Олександр Перга, який працював поруч. Він закрив собою пораненого 12–річного хлопчика. У декількох будинках Голосіївського району Олександра знали майже усі мешканці.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Які нові деталі з'ясувались?

Дядя Саша, так його звали місцеві, був невід'ємною частиною двору – щодня вітався із сусідами, допомагав по господарству та дбав про порядок навколо.

Сусіди згадують його як доброзичливу й уважну людину. Олександр часто пригощав діток солодощами та дбав про затишок у дворі, висаджуючи справжній сад. Хотів, аби там росли фруктові дерева.

Нерідко Дядю Сашу можна було побачити на прогулянці із улюбленою кішкою, яка після трагедії стала справжнім символом спогадів про нього у соціальних мережах.

Він підібрав маленьке кошеня і виховав його так, що воно ходило за ним без повідка, як собачка. Клав собі на плече і так гуляв. Тварина давно живе в селі, а дворових котиків ми підгодовуємо,

– говорить сусідка Яна.

Чи знав нападник Олександра?

Олександр працював у ЖЕД з 2021 року. 18 квітня, у день стрілянини, він перебував на роботі, а пізніше, коли повертався з ярмарки, опинися неподалік місця інциденту.

Керівник житлово-експлуатаційної дільниці Валентин Бревус повідомив, що Олександр був знайомий із чоловіком, який того дня відкрив вогонь по цивільних. Він проживав у цьому ж будинку та час від часу звертався до Дяді Саші за допомогою у побутових питаннях.

Ця людина, яка стріляла, був доволі активним чоловіком. В під'їзді займався встановленням дверей, якимось поточним ремонтом. Якщо були запитання, Олександр йому допомагав. Я був дуже здивований, що таке могло статися. Він був схожий на звичайну людину,

– поділився Валентин.

Стрілець поранив Олександра у момент, коли він біг у бік пораненого 12-річного хлопчика, аби закрити його. У лікарні медики констатували у двірника Олександра кульові поранення печінки, шлунку та кишківника. За добу він помер у медичному закладі.

У соцмережах з'явилася петиція з проханням встановити меморіал на місці трагедії.

