Захист цивільних – це відповідальність Росії, – Юсов про постраждалих у Криму на пляжі

Через роботу російської ППО у Криму 23 червня на узбережжі моря постраждали люди, серед них – були й загиблі. У ГУР зауважили, що росіяни мали б самостійно подбати про цивільних.

Україна тоді, як і завжди, атакувала військові цілі на території Криму. Це сказав в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, пише 24 Канал.

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Росія відповідальна за населення окупованих територій

Представник ГУР зауважив, що Росія повинна сама захищати населення на окупованих територіях.

Українські сили оборони продовжують нищити військовому інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Мова йде лише про військові об'єкти... Ворог відповідає за захист цивільного населення на тимчасово окупованих територіях,

– сказав Юсов.

Він зауважив, що питання захисту населення не виникало б, якби не агресія Росії.

"Звичайно, що очевидним фактом для всього світу є те, що, якби не було російської агресії ні в Криму, ні на Донбасі, ні на інших українських землях, не стояло б питання захисту прав цивільного населення на території України", – додав речник ГУР.

Він наголосив, що "Україна завжди була мирною та демократичною державою", і лише через російську агресію світ щодня бачить жахливі наслідки терористичних ударів по українських містах та селищах.

Стосовно мешканців Криму Юсов додав, що українське населення півострова підтримує міжнародне право і "з радістю сприймає будь-які активності ЗСУ". Він також зауважив, що ніякого масового напливу туристів у Криму немає. А випадки, коли "поодинокі маргінали забрідають до окупованого Криму", не варто коментувати. До того ж керівні кола та політична еліта Росії уже давно свої родини до Криму не відправляють: вони розуміють, що безпечних місць на території півострова наразі не існує.