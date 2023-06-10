Одна з жертв в Одесі втекла від війни у Бахмуті, – Братчук

Унаслідок нічної атаки ворога на Одещину, загинули троє людей. Серед жертв – жінка з Бахмута, яка переїхала до Одеси рятуючись від війни.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує 24 Канал.

Детально Ворог вдарив дронами та ракетами по низці областей: в Одесі та на Харківщині – жертви, руйнації

Одна з жінок, яка загинула під час атаки, начебто, переїхала до Одеси зі зруйнованого Бахмута. На жаль, війна наздогнала її тут,

– повідомив Сергій Братчук.

Що відомо про атаку на Одещину цієї ночі

Уламки збитого дрона впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення. Серед них – двоє дітей та вагітна жінка.

Над Одещиною сили Протиповітряної оборони збили 8 "Шахедів та дві ракети, третя ракета таки влучила у рекреаційну зону. Братчук зазначив, що це "улюблена зона" окупантів. Вони часто б'ють саме по Чорноморському узбережжю регіону.

Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька житлових будинків також у Білгород-Дністровському районі. Травмування отримали 10 людей, у них різного ступеня ураження.

Крім житлових будинків під час атаки на Одесу, постраждали 2 школи та 3 дитсадки.