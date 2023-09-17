Була у воді і не могла вибратись: на Полтавщині розшукали літню жінку

На водоймах слід бути дуже обережним, оскільки можна наректи себе на смерть. Так, у Полтавській області жінка ледь не загинула у воді.

У неділю, 17 вересня, Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео та розповіло про порятунок 73-річної пані. Вочевидь, фактично жінку врятували від загибелі лічені хвилини.

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Порятунок жінки, що могла втопитися

Як стверджують в правоохоронних органах, вберегли життя невідомій поліцейські спільно з місцевими жителями. Прийшли на допомогу вони якраз-таки в той момент, коли вона була вже майже під водою.

73-річну жінку знайшли на водоймі. Вона не могла вийти самотужки та майже повністю занурилася під воду. На щастя, допомога прибула вчасно. Жінку вдалося врятувати, її ушпиталили медики,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що розшукували літню жінку майже добу. Хочеться вірити, що з нею усе буде добре та завдяки медикам вона зможе швидко стати на ноги.

Операція з порятунку жінки на Полтавщині: відео МВС

Зауважимо, що у день, коли опублікували це відео та новину, 17 вересня, в Україні святкують День рятівника.

Редакція 24 Каналу дякує усім причетним до цього професійного свята, зокрема, за такі інциденти, як цей, коли завдяки оперативності, кмітливості та рішучості відповідних органів вдалось врятувати життя людини.

Згадаємо наостанок, що не так давно в Національній поліції України розповідали про іншу порятункову операцію, у якій жінка опинилась у пастці через свого чотирилапого улюбленця.

Власне, у Львові кіт стрибнув на двері балкона, замкнувши їх, коли там перебувала його господиня. Загалом пробула жінка на балконі близько двох годин, перш ніж це помітила сусідка.