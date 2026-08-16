Відео конфлікту поширила українська блогерка та публіцистка Марія Тановецька.

Через що розгорівся скандал у Львові?

На оприлюднених кадрах видно, як доросла жінка сварить дітей за те, що ті спілкуються російською.

Спершу чути, як пані запитує в дітей, чи "на них ще не прилітали дрони". Коли у відповідь жінка чує "ні", вона каже: "Тоді я тобі ще раз поясню. Ти живеш в Україні, то говори українською, ти не ка*ап тут".

Пані продовжує обурюватися. Вона каже, що "нас тут ракети бомблять кожен день, а воно балакає тут. Кац**ні розвелося".

Далі жінка наказує дітям "закрити роти" та погрожує відправити директорам шкіл, де вони навчаються, їхні обличчя. Після цього пані демонстративно робить фото дитини, яку, за її словами, вона ще не сфотографувала.

На відео чути, як один з хлопців кричить, що знімати людину в Україні без її дозволу заборонено. Утім, співрозмовниця заявила, що нібито має на це право через порушення "закону про неправомірну поведінку" та пригрозила звернутися до поліції.

Жінка накинулася на дітей через російську мову: дивіться відео

Коментуючи ситуацію, Марія Тановецька заступилася за дітей. Жінку, яка влаштувала скандал, вона назвала "дрібною хуліганкою, яка агресивно чіпляється до неповнолітніх з метою цькування за мовною ознакою".

Нехай ця пані спробує підійти не до дітей на самокатах, а до мужика на "Лексусі" біля міськради, і спробує повчити його, як потрібно країну любити. І спитати, чому після того, як до тебе прилітає російський дрон, ти залишаєшся сам на сам з цією проблемою. Це ж не менш свідома громадянська позиція?

– написала блогерка.

Публікація відео спровокувала масштабне обговорення у Facebook. Переважна більшість коментаторів визнала поведінку жінки неадекватною, зазначивши, що вона просто скористалася відсутністю батьків поруч.

Люди наголошували, що метод "всі закрили роти" дасть зворотний ефект і лише відштовхне дітей від вивчення державної мови.

Попри загальний осуд, знайшлися й ті, хто підтримав агресивний тон перехожої. Окремі користувачі виправдовували її дії боротьбою з рашизмом, а один із коментаторів навіть вдався до образ на адресу неповнолітніх, назвавши їхнє спілкування російською злочином проти держави.

Раніше ми повідомляли, що у Мілані водійка Bolt ображала двох дівчат через те, що вони спілкувалися українською. Одна з потерпілих опублікувала відео конфлікту та звернулася до підтримки Bolt.