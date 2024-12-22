Рятувала чоловіка від ТЦК: у Хмельницькому судили жінку, яка наїхала на поліцейського

У Хмельницькому суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану, яка завдала ушкоджень поліцейському. Жінка здійснила наїзд на автомобілі, коли правоохоронець намагався перевірити документи її чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Главком.

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Що відомо про наїзд на правоохоронця у Хмельницькому

Згідно з матеріалами справи, 11 грудня у Хмельницькому в одному з дворів працівники ТЦК і поліцейський зупинили чоловіка і попросили показати військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

У відповідь той заявив, що документи лежать всередині автівки, що припаркована поряд. Після цього він направився до неї, сів на переднє пасажирське сидіння і зачинився з середини. На вимоги показати документи чоловік ніяк не реагував.

У цей час до автомобіля підійшла жінка, сіла на водійське сидіння, зачинивши усі двері. Вона завела машину і почала їхати на поліцейського, який стояв попереду. У результаті жінка бампером в'їхала у ногу правоохоронця – той зазнав легких тілесних ушкоджень.

Підозрювану затримали того ж дня. Їй оголосили підозру за ч.2 статті 345 КК України. Максимальне покарання передбачає обмеження волі до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Окрім нічного арешту суд, суд заборонив жінці відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також їй необхідно здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.