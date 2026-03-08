Прикинулася хворою, щоб вивезти сина у ЄС: у Франківську засудили матір

В Івано-Франківську суд засудив жінку, яка незаконно вивезла свого сина до Євросоюзу. Для цього вона видавала себе за людину, що потребує супроводу через хворобу.

Жінка використала підроблений медичний висновок. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Дивіться також Чоловік намагався виїхати за кордон, замаскувавшись під бабусю

Як жінка вивезла військовозобов'язаного сина з України?

Обвинувачена – пенсіонерка з села Назірна Коломийського району. Вона купила фальшиві документи нібито від Снятинського медичного центру, де було зазначено, що вона має серйозне захворювання і не може самостійно переміщатися.

9 вересня 2023 року, знаючи, що її син підлягає мобілізації, жінка прибула до пункту пропуску "Красноїльськ" і показала підроблені документи.

Вона повідомила прикордонникам, що їй потрібен супровід сина через хворобу.

Мати і син перетнули кордон, а наступного дня жінка повернулася в Україну через "Краківець" у Львівській області.

На суді вона визнала свою провину. Їй дали один рік умовного ув'язнення.

Також вона зобов'язана реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Хто може виїджати з України у березні?