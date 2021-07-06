Хотіла проїхатися на шару: жінка з ноги вдарила таксиста з вадами мови

6 липня 2021 , 18:00
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Джерело:

теленрам-канал Life shot

У Новосибірську в Росії пасажирка відмовлялася платити за таксі. Вона побачила, що водій має вади мови і слуху й вирішила втекти, не заплативши.

Таксист не знітився і почав знімати свою пасажирку на відео. Кадри розлетілися соцмережами.

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Пасажирка з ноги вдарила таксиста

Жінка відмовилася платити за поїздку 207 рублів. Тоді чоловік зачинив усі двері в авто і не випускав пасажирку. Невдоволена цим рішенням жінка стала його лаяти 

Водій почав знімати усе на відео і на мигах показав на камеру, що жінка відмовляється платити гроші. Вона стала скандалити і назвала чоловіка "недоношеним д*білом". 

Також вона мимохідь кинула репліку "Навіщо я взагалі додому приїхала". 

Жінка з ноги вдарила таксиста з вадами мови: дивіться відео

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У соцмережах повідомляють: поліція почала перевірку через факт побиття таксиста. 

Зворотний випадок в Україні

  • Інцидент трапився увечері 4 липня у Києві: таксист побив пасажирку.
  • За словами потерпілої, водій не хотів доїхати 100 метрів, хоча саме такою була позначка кінцевого пункту призначення.
  • Після суперечки водій доїхав до потрібної точки, зупинився, витягнув жінку з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт. Інцидент закадрували камери спостереження.
  • Конфлікт водія із побиттям пасажирки у Bolt назвали неприпустимими та такими, що суперечать правилам компанії.
  • Обліковий запис водія у додатку вже заблокували.
Автор: Вероніка Климська