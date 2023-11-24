Скелети під ковдрами: як російська мама три місяці жила з трупами своїх дітей

У Псковській області знайшли трьох мертвих дітей, зокрема немовля. У вбивстві підозрюють їхню матір.

Жінка жила з трупами своїх дітей не один місяць. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про інцидент

У Псковській області мати три місяці жила з трупами трьох своїх дітей. Тіла двох малюків були у ліжечках та вкриті ковдрами. Третя дитина була теж укутана ковдрою, проте вона була у ліжку на дачі.

Загиблих дітей знайшла їхня бабуся. Вона приїхала погостювати до своїх внуків. У кімнаті жінка знайшла скелет її 4-річного онука. Останки іншого онука бабуся виявила на другому ярусі ліжка. Загиблому малюку було приблизно рік.

34-річна Дар'я С. заявила своїй матері-пенсіонерці, що її сини померли уві сні ще у серпні з різницею в тиждень. Вбита горем бабуся почала пошук інших дітей горе-матері.

Згодом бабуся на дачі знайшла мертвою свою третю, 8-річну онучку. Мати дівчинки знову заявила, що її донька чомусь померла уві сні і теж у серпні.

Мати із Пскова, що вбила своїх дітей / Фото SHOT

Живими залишилися лише двоє дітей підозрюваної у вбивстві матері. Це 5-річна донька, яку передали органам опіки. А також 12-річний син-школяр, який останнім часом жив із бабусею.

Як все могло бути насправді

Попередньо, у серпні померла перша дівчинка. Мати взяла своїх двох синів та доньку та переїхала з ними на орендовану квартиру до бойфренда у Великі Луки. Там і померли двоє хлопчиків. Проте, вочевидь, це нікого не збентежило.

Як покарають жінку

Проти жінки порушено кримінальну справу за статтею про вбивство. Її затримала поліція та з’ясовує, що сталося з дітьми, від яких залишилися лише скелети.

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