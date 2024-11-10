В Одесі пенсіонерка зазивала Путіна "прийти й порядок навести": її поставили на місце

Попри третій рік повномасштабної війни, в Україні знаходяться люди, що досі люблять Владіміра Путіна. У мережі показали відео з однією з таких фанаток диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Думську.

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Місцеві поставили на місце одеситку, що зазивала Путіна

Так, 10 листопада в одеському трамваї №28 місцевим вдалося поспілкуватися з любителькою "руського міра" і, зокрема, Путіна. Попри щоденні обстріли Одеси пенсіонерка продовжує торочити, що "Путін прийде – порядок наведе", а також фантазує, що "ковбаса буде по 2,20, морозиво по 6 копійок".

Всупереч такій ностальгії за СРСР, жінка продовжує називати себе українкою і зазиває до "справедливості".

Інші пасажири трамвая показали, що означає українська Одесу та пообіцяли докласти на пенсіонерку в СБУ.

Розмова з любителькою Путіна у трамваї Одеси: дивіться відео

До слова, нещодавно ми писали про таксиста з Одеси, який відмовлявся говорити українською, бо вважає себе "рускім". На питання, чи є у нього російський паспорт, чоловік відповів, що український.