В Івано-Франківську жінка випала з маршрутки, яка рухалася: у мережі показали відео

Дорожньо-транспортна пригода сталася на одній із вулиць Івано-Франківська. Там пасажирка вивалилася з маршрутного авто прямо під час руху.

Місцеві ЗМІ із посиланням на поліцію повідомили обставини небезпечного інциденту. Зазначається, що він стався на вулиці Коновальця близько 16:00 вчора, 6 липня.

Дивіться також В Одеській області врятували 11-місячну дитину, яка впала у вигрібну яму

Загрозливий момент

З автобуса, який їхав маршрутом "Черніїв – вокзал", через задні двері випала жінка. Ймовірно, двері відчинилися на ходу.

Попередньо, відомо, що потерпілій 46 років. У неї діагностували черепно-мозкова травма, рвані травми шкіри та ушкодження кінцівок. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Жінка випала з машрутки, яка рухалася: дивіться відео +18. Увага! Містить чутливі кадри

Подібний інцидент трапився на Одещині. Там, коли маршрутка здійснювала поворот на одному з перехрестів, з транспортного засобу випала одна з пасажирок. Це сталося тому, що водій забув зачинити двері.

Нагадаємо, що вчора, 6 липня, велика ДТП сталася на дорозі у Рівненській області. Там відбулося зіткнення автоцистерни, яка перевозила молочний субпродукт, та маршрутного мікроавтобуса з пасажирами. Попередньо, у вантажівки розвалилося переднє колесо, водій втратив керування і вилетів на зустрічну смугу, в'їхавши в автобус. Внаслідок аварії загинуло 14 людей – водії обох транспортних засобів та 12 пасажирів, серед яких – 6-річний хлопчик. Вижити вдалося лише 57-річній жінці. Її госпіталізували.