Жінка, яка під наркотиками в'їхала у Катедру в Тернополі, вийшла з-під варти
Джерело:Cуспільне
Напередодні Великодня жителька Тернополя "влетіла" на машині в Катедру. Сьогодні Ірина Скрабут-Яворська сплатила заставу, яку їй визначив суд, й вийшла з-під варти.
Застава становила майже 50 тисяч гривень. Інформацію підтвердила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.
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Водійка, яка в'їхала в Катедру в Тернополі, вийшла з-під варти
За словами Гурецької, попри те, що жінка вийшла з-під варти, вона й надалі має з'являтись на допити. На період розслідування Скрабут-Яворська здала свій паспорт.
Тримання під вартою – це був запобіжний захід на два місяці, який обрав Тернопільський міськрайонний суд. Через 60 днів його мають або продовжити, або почати розгляд справи,
– каже суддя-спікерка Анна Мостецька.
Адвокат підозрюваної Володимир Рубінський відмовився надавати будь-які коментарі щодо внесення застави. Також додав, що це узгоджена позиція з його підзахисною – Іриною Скрабут-Яворською.
Що відомо про ДТП
- 23 квітня 2022 року Ірина Яворська-Скрабут в'їхала у головний храм УГКЦ в Тернополі. На сторінці храму в фейсбуці зазначили, що внаслідок аварії ніхто не постраждав. Машина розтрощила престол, плащаницю та ікону святого Шарбеля. Постраждав і автомобіль жінки.
- Правоохоронці з'ясували, що аварія не була спланованою провокацією, оскільки експертиза встановила, що водійка була під дією наркотиків.
- Під час судового засідання 27 квітня вона визнала свою вину і попросила вибачення у жителів міста та парафіян храму. Тернополянка сплатить 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, на рік позбавлена права керувати автомобілем.
- Жінку засудили до тримання під вартою до 60 діб із правом внесення застави – 49 620 гривень. 3 травня вона сплатила його та вийшла з-під варти. Як повідомив її адвокат, вона відшкодує церкві завдану шкоду.
- Водійці інкримінують 178 статтю Кримінального кодексу України – пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.
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