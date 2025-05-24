Росіяни вбили жінку в її день народження на Харківщині

Окупанти чинять воєнні злочини. Вони запустили дрон, яким убили жінку – просто в її день народження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дивіться також Були спроби просунутись біля кордону Харківщини, – Трегубов про "накопичення військ ворога"

Жінка загинула від рук ворога у власний день народження

Трагедія сталася у селищі Козача Лопань. Там увечері 24 травня дрон влучив у приватний житловий будинок.

Загинула жінка, яка проживала у цьому помешканні. Сьогодні їй виповнилося 63 роки – у загиблої був день народження,

– повідомили прокурори.

Важливо! Путін прагне створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині. Вона має сягати 15 – 20 кілометрів углиб України. Це одна з цілей майбутнього літнього наступу окупантів.

Точний тип БпЛА ще встановлюють.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людини. Правоохоронці вживають всіх можливих і належних заходів, щоб документувати воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.