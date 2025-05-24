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24 Канал Новини України Росіяни вбили жінку в її день народження на Харківщині
24 травня, 20:58
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Росіяни вбили жінку в її день народження на Харківщині

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У селищі Козача Лопань на Харківщині дрон влучив у приватний будинок, що спричинило загибель жінки в її день народження.
  • Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Окупанти чинять воєнні злочини. Вони запустили дрон, яким убили жінку – просто в її день народження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Жінка загинула від рук ворога у власний день народження

Трагедія сталася у селищі Козача Лопань. Там увечері 24 травня дрон влучив у приватний житловий будинок.

Загинула жінка, яка проживала у цьому помешканні. Сьогодні їй виповнилося 63 роки – у загиблої був день народження, 
– повідомили прокурори.

Важливо! Путін прагне створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині. Вона має сягати 15 – 20 кілометрів углиб України. Це одна з цілей майбутнього літнього наступу окупантів.

Точний тип БпЛА ще встановлюють.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людини. Правоохоронці вживають всіх можливих і належних заходів, щоб документувати воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.