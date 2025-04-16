У Києві жінка тягнула маленьку дитину по асфальту і била її: поліція шукає свідків події
- У Києві жінка тягнула маленьку дитину по асфальту та била її; поліція розпочала розслідування інциденту.
- Поліція закликає свідків або тих, хто має інформацію про подію, звернутися на спецлінію "102" або до відділку поліції.
У мережі опублікували кадри, як жінка тягнула маленьку дитину по асфальту та била її. Стався інцидент у Києві.
Цією справою уже займаються правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
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Поліція шукає учасників інциденту
Інцидент стався у Дніпровському районі Києва.
Поліція розпочала перевірку за фактом насильницьких дій щодо малолітньої дитини у Дніпровському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж,
– йдеться у заяві поліції.
Там розповіли, що в одному зі столичних телеграм-каналів з'явилося відео, на якому зафільмовано грубе поводження з малолітньою дитиною. Жінка тягнула її за руку, а також декілька разів вдарила.
Наразі поліцейські встановлюють обставини цього інциденту та шукають його учасників.
Важливо! Поліція закликає громадян, які були свідками або які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, звертатися на спецлінію "102" або до Дніпровського управління поліції за номером телефону 063 445 80 67.