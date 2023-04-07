Коли запровадять гендерні квоти на службу в армії: відповідь юриста

У час, коли жінки активно борються за свої права, виникає питання рівноправ'я в армії. Однак для України це питання поки що залишається на поверхні.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він пояснює, що для жінок важливе рівне представництво у "престижних професіях".

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Коли в армії з'являться гендерні квоти

Юрчак каже, що здебільшого боротьба жінок стосується рівної оплати та рівних умов праці. Юрист пояснює, що гендерні квоти в ЗСУ не визначені в будь-яких законодавчих актах і законопроєктах, які можуть бути прийняті найближчим часом.

Я вважаю, що введення гендерних квот буде можливим тільки після запровадження обов'язкової військової (строкової) служби як для чоловіків, так і для жінок. До того моменту, поки служба жінок є добровільною, доцільності та й підстав у впровадженні будь-яких гендерних квот немає,

– зауважив юрист.

За його словами, для України робота в цьому напрямку лише починається й армія не є виключенням. У лавах ЗСУ станом на зараз перебуває значна кількість жінок, втім, їхній відсоток є не настільки великим у порівнянні з кількістю мобілізованих чоловіків.

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