У полоні у росіян наразі близько 400 жінок, – Координаційний штаб

Серед 403 жінок, яких окупанти утримують в неволі досить багато цивільних. Вони перебувають у російських тюрмах незаконно.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими говорять, що також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, вони взагалі зниклі безвісти. Україна постійно звертається до окупантів із вимогою повернути жінок з неволі, але росіяни мовчать та ігнорують усі звернення.

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Росіяни знущаються з полонених українок

Координаційний штаб зазначає, що умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки розповідають про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

Крім того, росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях понад 100. Україна багато разів пропонувала Росії звільнити жінок насамперед. Втім, ворог не бажає продовжувати обміни.

Координаційний штаб наголошує, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Офіційні ж представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати.

Україна бореться за кожного полоненого