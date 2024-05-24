У полоні у росіян наразі близько 400 жінок, – Координаційний штаб
Джерело:Координаційний штаб
Серед 403 жінок, яких окупанти утримують в неволі досить багато цивільних. Вони перебувають у російських тюрмах незаконно.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими говорять, що також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, вони взагалі зниклі безвісти. Україна постійно звертається до окупантів із вимогою повернути жінок з неволі, але росіяни мовчать та ігнорують усі звернення.
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Росіяни знущаються з полонених українок
Координаційний штаб зазначає, що умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки розповідають про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.
Крім того, росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях понад 100. Україна багато разів пропонувала Росії звільнити жінок насамперед. Втім, ворог не бажає продовжувати обміни.
Координаційний штаб наголошує, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Офіційні ж представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати.
Україна бореться за кожного полоненого
- Президент Володимир Зеленський розповів, що на Саміті миру, який пройде у Швейцарії в червні 2024 року будуть розглядати питання обміну. До гуманітарного треку будуть входити питання обміну всіх на всіх і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію.
- Українці за кордоном теж намагаються привертати увагу до долі українських полонених. 22 травня у центрі Брюсселя зібралися понад півсотні небайдужих людей та закликали міжнародну спільноту посприяти поверненню українських військових, які досі залишаються в російському полоні.
- У Києві 19 травня, відбулася чергова акція із закликом звільнити військовополонених "Азову". Такі демонстрації вже стали традиційними, й цього разу учасники зібралися на Контрактовій площі.
- Тим часом у Поволжі Росії окупанти розпочали масштабне будівництво, яке офіційно позиціюється як створення дитячих піонерських таборів. Насправді ці табори слугуватимуть фільтраційними зонами для перевірки громадян на лояльність до окупаційної влади та вміщатимуть сотні людей.