Строкова служба для жінок має сенс, – радниця з гендерних питань ЗСУ Григор'єва

Радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор'єва зазначає, що жінок також варто було б залучати до української армії. Зараз жінки в ЗСУ можуть йти лише добровільно.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Григор'євої на конференції "Війна жіночого роду" від hromadske.

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Тема залучення жінок до війська в Україні є непопулярною

Оксана Григор'єва зазначила, що ще з 2014 року потрібно було популяризувати службу жінок в армії та брати їх на строкову службу. Ця тема не була порушена, що на думку радниці, було помилкою.

Ми втратили те, що не "пушили" тему, щоб жінки долучалися до стройової служби в армії. Якби ми тоді почали цю тему "пушити", то, можливо, вона б не була такою болісною сьогодні,

– сказала Григор'єва.

Минулого року в Україні можна було використати норвезький приклад та дозволити добровільне навчання жінок на строковій службі. Натомість вмотивовані жінки, яких не так багато, долучалися до війська самостійно у 2014 році та йдуть зараз.

Честь і хвала цим жінкам, тому що вони вмотивовані, тому що вони прийшли самі,

– зазначила радниця.

Оксана Григор'єва запевнила, що українське суспільство зараз дійсно не готове до примусової мобілізації жінок. Однак вона бачить сенс у строковій службі для представительок "прекрасної статі".

За даними Міністерства оборони України, в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Більшість з них прийшли до війська після 2022 року. Жінки обіймають різні бойові та цивільні посади, а понад 5500 військовослужбовиць служать на "нулі". Міноборони має на меті впровадити політику гендерної рівності та зробити рівні можливості для жінок у війську.