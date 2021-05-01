Понад 2 тисячі пасок: у жіночому монастирі під Вінницею влаштували зворушливу акцію

У страсний тиждень у жіночому монастирі на Вінниччині напекли пасок, для тих, хто не може зустріти Великдень в родинному колі. Вони пригощатимуть мешканців будинку для літніх людей чи тих, хто перебуває на лікарняному ліжку.

Парафіянки монастиря показали, як старанно вимішують тісто за класичним рецептом – із додаванням борошна, олії, масла, яєць та цукру, аби паски вийшли пухкими та солодкими. Не шкодують родзинок та цукатів.

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Одна із ґаздинь у пекарні – Юлія. Вона приїхала із Тульчина до монастиря на послух. У повсякденному житті жінка працює адміністратором у закладі, а у свій вихідний вирішила допомогти у випіканні пасок.

Проєкт вигадав владика, аби спекти перші монастирські паски на благодійність. Будемо годувати 2 лікарні,

– розповіла послушниця монастиря Юлія.



Без паски не залишиться ніхто / Скриншот з відео

Секрет смачних пасок

Увесь процес готування великоднього хліба – від замісу тіста й до його прикрашання – супроводжується молитвою. У цьому й головний секрет вдалої випічки, переконують сестри монастиря.

Щодоби готували кілька сотень пасок, або до неділі спекти зо 2 тисячі. Потім їх передадуть на благодійність.

"Рецепти дуже древні – монастирські. Основний інгредієнт – молитва. Усе робиться із душею, любов'ю. Це православна традиція – роздавати паски, ділитись радощами із ближнім", – пояснив настоятель монастиря отець Нектарій.



Отець Нектарій / Скриншот з відео

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